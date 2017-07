SH Cafe, localul Simonei Halep

Simona Halep si-a deschis o cafenea in apropierea cazinoului din Constanta, orasul in care s-a nascut, sub sigla „SH Cafe”, initialele numelui sau, literele fiind scrise la intrare pe o minge de tenis. In afara de cafea si micul dejun, nu lipsesc din meniu pizza si burgerii.

De afacerile localului se ocupa fratele Simonei, dar, conform unor apropiati, jucatoarea de tenis s-a implicat foarte mult in amenajarea cafenelei. Simona Halep a castigat in cariera peste 18,7 milioane de dolari, insa prefera sa investeasca banii: pe langa cateva case pe care le detine, dintre care una este o vila estimata la 600.000 de euro, construieste acum un si complex hotelier in statiunea Mamaia. Imobilul va avea apartamente cu doua si trei camere, iar la etajul 7 este un penthouse. Simona ocupa locul secund in clasamentul WTA, fiind devansata, in acest moment, doar de Karolina Pliskova, insa nu este singura ierarhie unde romanca se afla pe pozitia a doua: intr-un top al banilor castigati pentru fiecare meci de simplu jucat de primele zece jucatoare ale lumii, Halep este intrecuta doar de Venus Williams. Americanca este sportiva din Top 10 care a castigat insa si cei mai multi bani, si are si cele mai multe jocuri de simplu disputate. In cariera sa, Halep a adunat 18.742.090 de dolari americani, dupa ce a jucat 567 de meciuri de simplu. Calculand, ea a obtinut 33.054 de dolari pe meci de simplu disputat.