Sfaturi de la MAI, pentru soferii aflati in zonele cu ninsori si viscol

Cum vestile despre vremea din intervalul urmator nu sunt deloc bune, fiind anuntate, de duminica incepand, ninsori in mai multe judete, precum si vant puternic, reprezentantii Ministerului de Interne au considerat ca e potrivit sa le readuca in atentie conducatorilor cateva informaiti ce se pot dovedi foarte utile, in cazul in care circula in zone afectate de viscol si precipitatii specifice iernii.

Astfel, soferilor li se recomanda, in primul rand, sa se informeze inainte de a porni la drum despre conditiile meteo si de trafic. Apoi sa nu plece fara sa aiba masinile echipate cu anvelope de iarna, cu stergatoare functionabile, si sa aiba in autoturisme lanturi pentru zapada, in caz de nevoie. Sa nu faca depasiri riscante, dar si sa adapteze viteza la conditiile de drum.

Totodata, conducatorii auto sunt sfatuiti sa foloseasca “luminile de intalnire si pe timpul zilei, mai ales in conditii de vreme nefavorabila” si “cu precadere frana de motor atunci cand circulati pe un carosabil alunecos”.

sursa foto: Facebook