Sfarsit de an in greva generala!

Sindicatele anunta proteste masive in urmatoarea perioada din cauza modificarilor Codului Fiscal, prin care se transfera plata contributiilor sociale de la angajator la angajat, o masura ce va duce la scaderea salariilor, mai ales din mediul privat, si pierderea locurilor de munca.

Confederatia care reprezinta mai mult de jumatate de milion de salariati, CNSLR Fratia, a inceput procedurile pentru declansarea grevei generale in sectoarele sanatate, invatamant, administratie publica si asistenta sociala, energie, petrol si gaze, chimie, petrochimie, comunicatii, transporturi si agricultura, acuzand “imposibilitatea negocierilor sectoriale si intersectoriale, care genereaza lipsa unei protectii reale a angajatilor, in forma actuala a Legii 62/ 2011, precum si intarzierea nejustificata a acordarii drepturilor salariate pentru angajatii unor unitati publice de asistenta sociala si medico-sociala, de peste 43 de luni”. Sindicalistii mai spun ca vor anunta data protestului dupa ce vor strange 500.000 de semnaturi.

Noiembrie, luna protestelor

In 15 noiembrie, medicii de familie din toata tara vor intra in greva generala, protestul urmand sa aiba loc in fata Guvernului, a anuntat presedintele Societatii Nationale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, dupa ce, ieri, cadrele medicale din Bucuresti, Arges, Bistrita, Cluj, Iasi, Dolj si Olt, au iesit in strada, din cauza “subfinantarii cornice a asistentei medicale primare din Romania si de imposibilitatea de practica optima a medicinei de familie”. Transferul contributiilor zguduie si uzina Dacia, angajatii vor opri lucrul pe 7 noiembrie, au anuntat sindicatele prin intermediul unor flyere, dar aici, pe langa modificarile Codului Fiscal, sindicalistii sunt nemultumiti de intarzierea constructiei Autostrazii Sibiu-Pitesti si avertizeaza ca din acest motiv se vor pierde locuri de munca. Protestul anuntat va obliga uzina sa opreasca productia, inclusiv la noul model Duster, abia inceputa de citeva zile. Tot in noiembrie, 1000 de membri ai sindicatelor Dacia, a anuntat liderul Ion Iordache, vor participa la o manifestatie nationala, organizata la Bucuresti de Blocul National Sindical.