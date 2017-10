Sfarsit cumplit pentru un adolescent de 16 ani

O masina in care se aflau doi tineri s-a rupt pur si simplu in doua si s-a transformat intr-un morman de fiare, dupa ce s-a izbit de un stalp de beton.

Accidentul a avut loc marti, la intrarea in orasul constantean Mangalia. Din pacate, cadrele medicale ajunse la fata locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea unuia dintre tineri. Baiatul in varsta de doar 16 ani a pierit in conditii greu de imaginat. Celalalt tanar, cu 4 ani mai mare, a fost dus la spital cu multiple traumatisme.

Politistilor le revine misiunea de a stabili cum anume s-a produs accidentul care a indoliat familia adolescentului.