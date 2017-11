Sfantul Mina, ocrotitorul celor pagubiti, praznuit in aceasta sambata

Ca in fiecare an, in ziua de 11 noiembrie crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Mucenic Mina.

Sfantul este considerat ocrotitor al celor pagubiti, asa ca multi dintre cei care se considera nedreptatiti intr-o situatie, fie ea financiara, sau care au pierdut ceva se adreseaza in rugaciunile lor Sfantului Mina, sperand sa primeasca ajutor.

Parti din moastele Sfantului Mina se afla in biserica purtatoare a hramului Sfantului, aflata in Capitala. Acolo vin oamenii sa se inchine si sa se roage, indeosebi in preajma sau chiar in ziua sarbatorii dedicate acestuia si marcate cu o cruce neagra in calendarul ortodox.