Sf. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor. Slujba speciala la Patriarhie

Sarbatoarea de vineri, in care este praznuit Ocrotitorul Capitalei, Sfantul Dimitrie cel Nou Basarabo, i-a adus impreuna, slujind liturghia speciala de la Patriarhie, pe Preafericitul Daniel, dar si pe alti trei inalti prelati prezenti la Bucuresti, intr-o zi atat de importanta pentru crestinii ortodocsi.

Este vorba despre Patriarhul Rusiei, Preafericitul Kirill, despre Arhiepiscopul Tiranei, Durresului si al intregii Albanii, Preafericitul Parinte Anastasie, si despre Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Tinuturile Cehiei si din Slovacia, Preafericitul Parinte Rastislav, conform basilica.ro.

Reamintim ca moastele Sf. Dimitrie cel Nou au fost scoase din Catedrala Patriarhala pentru ca, asa cum se intampla an de an in preajma acestor doua zile de mare sarbatoare, incluzand-o aici si pe cea in care il cinstim pe Sfantul Mucenic Dimitrie Izvoratorul de mir, pelerinii din intreaga tara sa poata veni la racla pentru a se ruga.

sursa foto: Facebook/basilica.ro