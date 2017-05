Sexul frumos din PNL este pus pe scandal

Dupa infruntarea Gorghiu – Turcan, Adriana Saftoiu s-a bagat si ea in razboiul demoazelelor liberale.

Desi nu s-ar fi zis ca Alina Gorghiu si Adriana Saftoiu se tavalesc una dupa alta, ultima s-a grabit sa sara in ajutorul fostei sefe a PNL – acuzata recent de ”blat cu PSD”, de catre Raluca Turcan pe motiv ca a plecat din Comisia juridica a Senatului exact atunci cand s-au votat amendamentele care ii gratiau pe corupti. Cum nici Turcan nu se omoara cu prezenta la lucrarile comisiei parlamentare din care face parte, Saftoiu a sanctionat-o, pe Facebook. ”Sa te plangi de absenta unui membru PNL in sedinta comisiei juridice de la Senat si sa explici ceva despre un blat cu PSD… e de ras, mai ales cand persoana care se revolta e aproape absenta din comisia din care face parte. Absenta persoanei inseamna blat cu PSD?”, s-a intrebat ironic Saftoiu. In plus, Saftoiu sustine ca intreaga conducere a PNL a facut de fapt un blat cu PSD cu ocazia recentei numiri a unor liberali in BNR, CNSAS, ANRE . Astfel atacata, Turcan a insinuat ca Saftoiu nu este ”preocupata” de activitatea politica a PNL si se ocupa doar de fleacuri. Amuzant este ca tabara masculina din PNL nu sufla o vorba si-si lasa amazoanele sa se paruiasca in voie, in dauna partidului, chiar daca circul oferit de doamne este platit de ei din moment ce, in conformitate cu datele oficiale, cele mai generoase donatii catre PNL au fost facute de Gheorghe Muhschina, Marius Bodea si Daniel Fenechiu.

