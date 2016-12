Sevil Shhaideh, prima femeie premier a Romaniei

Prin propunerea de prim-ministru facuta, Liviu Dragnea a luat maul nu numai romanilor, in frunte cu Klaus Iohannis, ci si intregii Europe. Femei premier sau cancelar mai exista in Europa, dar de nationalitate tatara si religie musulmana nu, iar asta inseamna ca Romania ia fata occidentalilor.

Surprinzator de deschis, Liviu Dragnea a precizat din start ca numirea vechii sale colaboratoare in fruntea Guvernului este calea gasita de el pentru a putea pastra ”controlul politic” asupra unui Guvern pe care legea il impiedica sa-l conduca. ”O condamnare nedreapta si o lege profund neconstitutionala nu mi-au dat posibilitatea sa solicit aceasta demnitate pentru mine. Deocamdata! Dar nici nu pot sa arunc peste umeri o responsabilitate uriasa data de un vot popular masiv”, a decretat Dragnea, odata cu anuntarea numelui viitorului premier. Mai mult, Dragnea a tinut sa-i transmita lui Klaus Iohannis ca nu mai este cazul sa se joace cu focul. ”Am spus de la inceput ca vom avea o singura propunere. Punct. Daca va fi respinsa (de presedinte), ne vedem in alta parte”, l-a avertizat Dragnea pe seful statului. In traducere, Klaus Iohannis risca o suspendare cat el de mare daca o va respinge, fara motiv, pe Sevil Shhaideh. Cat o priveste pe aceasta din urma, al carei nume pronuntat de pe scarile Cotroceniului a ravasit ieri intreaga clasa politica ”inclusiv PSD-ul!), trebuie spus ca a mai fost membru al Guvernului in era Ponta (2012), cand a fost numita secretar de stat si apoi ministru al Dezvoltarii. Functie obtinuta tot in urma propulsarii ei de catre Liviu Dragnea. Anterior, Sevil Shhaideh a lucrat vreme de aproape doua decenii la Consiliul Judetean Constanta, perioada in care s-a apropiat de Nicusor Constantinescu si de Liviu Dragnea. Sevil Shhaideh este casatorita cu sirianul Akram Shhaideh si are, conform declaratiei de avere din 2015, patru locuinte (trei in Siria si un apartament in Constanta) plus peste jumatate de milion de lei in doua conturi deschise la Raiffeisen.