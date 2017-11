Sesizarea lui Tariceanu in cazul Belina, respinsa de CCR

Demersul pe care Calin Popescu Tariceanu il inaintase Curtii Constitutionale, saptamanile trecute, nu a avut efectul scontat de catre al doilea om in stat.

Si spunem acest lucru in conditiile in care s-a aflat ca sesizarea a fost respinsa, in unanimitate, de catre magistratii CCR-ului, in cadrul sedintei de joi. Un anunt in acest sens a fost facut chiar de catre presedintele acestui for.

Valer Dorneanu a explicat ca s-a ajuns la concluzia ca “nu exista conflict de natura constitutionala intre Guvernul Romaniei si Ministerul Public”, in speta DNA-ul.

Acesta fusese practic si motivul pentru care Calin Popescu Tariceanu se adresase Curtii, in privinta dosarului “Insula Belina”, caz ce are in vedere doua Hotarari de Guvern si in urma caruia doua social-democrate au demisionat din Guvernul Tudose, dupa ce au intrat in vizorul procurorilor.