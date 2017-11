Sesizarea lui Tariceanu, in cazul Belina, discutata de CCR saptamana viitoare

Remisa Curtii in cursul lunii trecute, sesizarea adresata de catre al doilea om in stat, in dosarul “Belina”, urmeaza sa ajunga pe masa judecatorilor CCR peste 8 zile.

Asadar, forul condus de catre Valer Dorneanu va analiza joia viitoare, pe 16 noiembrie, sesizarea privind un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA, in cauza in care procurorii au in vedere aspecte ce tin de doua hotarari de Guvern.

Va amintim ca, pe fondul acestei anchete, doua social-democrate intrate in vizorul procurorilor in dosarul “Insula Belina” au ales sa paraseasca executivul Tudose. Este vorba despre fostul vicepremier Shhaideh si despre Rovana Plumb, fost ministru delegat pentru Fonduri Europene.