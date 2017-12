Sentinta in scandalul Dieselgate

Considerat unul dintre pricipalii vinovati in scandalul Dieselgate, Oliver Schmidt, un fost „greu” in cadrul Volkswagen SUA, acuzat de conspiratie petru fraudarea SUA si violarea legislatiei de mediu, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, pedeapsa maxima pentru faptele sale, si 400.000 de dolari amenda.

Dupa ce la inceputul anchetei a refuzat sa spuna adevarul despre cum inginerii de la VW au modificat softurile automobilelor diesel pentru a trece de testele de emisii, Schmidt(in varsta de 48 de ani, cu cetatenie germana) a pledat ulterior vinovat, sustinand ca persoane importante din grupul VW(sprijinite de avocati) l-au invatat ce sa declare si cum sa minta autoritatile la momentul declansarii primelor investigatii. Oliver Schmidt(arestat acum un an, in timp ce se afla in vacanta in Florida si se pregatea sa revina in Germania – din acest motiv judecatorii au refuzat sa-l elibereze pe cautiune) avea o functie cheie, General Manager al Biroului de Inginerie si Mediu al VW SUA, in Detroit, adica direct responsabil de relatia cu autoritatile in materie de emisii. Schmidt a declarat ca a luat deciziile din obligatie fata de superiorii sai si regreta ca a ascuns adevarul. Judecatorul care l-a condamnat a spus ca el este un „conspirator-cheie” responsabil pentru incercarea de musamalizare in SUA a acestei „masive fraude” a poporului american. Pe langa Oliver Schmidt, cel de al doilea angajat VW trimis in judecata de procurori este James Liang, dar fostul inginer al companiei a primit o sentinta de 40 de luni de inchisoare, pentru ca a cooperat inca de la inceput cu autoritatile. In acest dosar alte sase persoane sunt inca in ancheta si urmeaza sa fie judecate in Statele Unite.