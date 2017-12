Senatorul Ilie Nita, pus sub control judiciar

Intrat in vizorul reprezentantilor DNA, parlamentarul ALDE va fi cercetat, timp de 60 de zile, sub control judiciar.

Totul dupa ce procurorii de la DNA Suceava au decis punerea in miscare a actiunii penale in cazul lui Ilie Nita, de miercuri incepand, pentru “instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, “efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite” si evaziune fiscala.

Din comunicatul DNA rezulta, printre altele, ca “in perioada 2012-2017, inculpatul Nita Ilie, in calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava si ulterior senator in Parlamentul Romaniei, a exercitat in fapt atributiile de administrare si control a unei societati comerciale, desi, potrivit statutului societatii, administrator era o alta persoana”.

In cazul de fata mai este cercetat si un avocat, din cate au anuntat anchetatorii.

sursa foto: senat.ro