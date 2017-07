Senatorii Romaniei sunt datori vanduti bancilor

Pe lista celor mai mari datornici din Senat se numara fostul consilier onorific al premierului Mihai Tudose, Eugen Teodorovici, senatorul PSD Serban Nicolae si senatorul PNL Florin Citu.

Cea mai mare suma de bani datorata bancilor o are de achitat senatorul PSD Eugen Teodorovici, care este si presedinte al Comisiei de Buget, Finante si Banci din Senat. Pana in 2045, acesta are de returnat bancilor datorii in suma totala de 845.000 de euro. Senatorul are patru credite, dintre care doua ipotecare. O datorie de ordinul sutelor de mii de euro are si social-democratul Cristian Dumitrescu. Acesta are un credit ipotecar in valoare de 260.000 de euro. La fel si senatorii PSD Serban Nicolae si Stefan Radu Oprea. Acestia au de returnat datorii de cate 250.000 de euro fiecare, pana in 2022, respectiv 2031. Senatorul PSD Ionel Butunoi si-a trecut in declaratia de avere un credit bancar de 145.000 de euro, iar social-democratul Nicolae Marin un credit de 139.000 de euro. Un alt senator datornic in euro este Renica Diaconescu. El are de inapoiat un imprumut de 92.000 de euro. Fostii ministri Robert Cazanciuc si Titus Corlatean au si ei datorii bancare de cate 63.000 de euro. In cazul senatorilor PNL, cea mai mare datorie o are Florin Citu. Acesta are de inapoiat 303.000 de euro. Si senatorul PNL Iulian Dumitrescu are datorii de 162.000 de euro, iar Iuliana Scantei are un credit de 150.000 de euro. Si senatorul Nicoleta Pauliuc are de returnat un credit in suma de 62.000 de euro. Printre datornicii USR se numara Cristian Ghica, care are de achitat un credit de 150.000 de euro, precum si Nicoleta Ramona Dinica – aproximativ 100.000 de euro. Din partea UDMR, datornic la banca este Laszlo-Ődon Fejer, care are de returnat 379.000 de lei.