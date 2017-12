Senator PNL, condamnat cu suspendare

Parlamentarul Marius Nicoara s-a ales cu o pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare. Totul dupa ce instanta l-a condamnat pentru ca s-a urcat la volan dupa ce consumase bauturi alcoolice, fiind implicat intr-un accident soldat cu ranirea unui barbat.

Decizia a fost luata marti de catre magistratii Inaltei Curti si este una in prima instanta, ceea ce inseamna ca nu e definitiva si ca poate fi atacata – atat de catre senatorul liberal, cat si de procuror.

Nicoara fusese trimis in judecata in noiembrie 2016, adica la aproape doi ani de cand avusese loc accidentul din Cluj, in urma caruia soferul masinii cu care s-a lovit cea condusa de actualul senator a fost ranit.