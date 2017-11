Senat. Unda verde in Comisie pentru achizitia rachetelor Patriot

Proiectul de lege al Guvernului vizand cumpararea de 7 sisteme de rachete Patriot va ajunge in plen, unde urmeaza sa fie supus votului, odata ce a primit aviz favorabil in Comisia pentru Aparare din Senat.

Asadar, reprezentantii forului – reunit in sedinta incepand cu 11.30 – au dat unda verde demersului, in unanimitate, urmand ca in orele urmatoare proiectul sa ajunga sa fie supus votului senatorilor prezenti la sedinta de plen a Camerei Superioare a Legislativului. La Comisie a fost prezent si ministrul Apararii, Mihai Fifor.

Ulterior, proiectul va parcurge acelasi drum si la Camera Deputatilor – respectiv Comisia pentru Aparare si votul in plenul Camerei Inferioare a Parlamentului.