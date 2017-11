Seism in Vrancea

S-a cutremurat pamantul, in aceasta dimineata, in judetul Vrancea.

Seismul a fost de intensitate mica. Din informatiile facute publice de catre specialistii de la Institutul de Fizica a Pamantului reiese ca a avut magnitudine 3.1 si ca s-a produs la o adancime de circa 98 de kilometri, la 12 minute dupa ora 6.

Acesta este al doilea seism ce a avut loc in Romania de la inceputul lunii noiembrie, dupa cel din ziua precedenta, ce a avut doar 2 grade pe Richter. Cel mai puternic cutremur care s-a produs in tara in ultima perioada a avut loc in dupa-amiaza zilei de 28 octombrie si a avut 4.2 grade pe scara Richter.