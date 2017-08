Seful Tesla a parasit-o pe Amber Heard

Fosta sotie a lui Johnny Depp este din nou ghinionista in dragoste, dupa ce a lasat-o si miliardarul Elon Musk.

Presa britanica spune ca Amber, in varsta de 31 de ani, este „devastata” dupa ce magnatul de la Tesla a pus capat unei relatii pe care o aveau de un an. Amber Heard nu a avut casa buna nici cu vedeta din „Piratii din Caraibe”, mariajul cu Depp s-a terminat printr-un scandal monstru, atunci cand ea l-a acuzat pe actor ca a batut-o. De data aceasta Elon a luat decizia de a incheia povestea de dragoste, datorita unor lucruri legate de comportamentul lui Amber, care nu i-au fost pe plac patronului Tesla. “Amber poate fi foarte manipulatoare si egoista. Elon a revenit in LA, in timp ce ea isi linge ranile in Australia”, au dezvaluit surse din anturajul actritei americane. Creator al masinii electrice Tesla si al companiei spatiale private SpaceX, Elon a fost vazut impreuna cu Amber in Australia, in luna aprilie, unde actrita se afla pentru filmarile la “Aquaman”, o productie cu un cost estimat la 100 de milioane de lire sterline. Povestea lor de dragoste a inceput dupa ce Musk a divortat de actrita britanica Talulah Riley pentru a doua oara, anul trecut. La 46 de ani, Elon Musk are o avere estimata la 12 miliarde de lire sterline.