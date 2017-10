Seful statului, mesaj inspre Guvern, de Ziua Armatei

Primul om in stat a participat, in dupa-amiaza zilei in care Armata isi cinsteste eroii, la o ceremonie comemorativa in Parcul Carol din Capitala.

Pe langa faptul ca a depus o coroana de flori, in cadrul ceremonialului desfasurat la Monumentul Ostasului Necunoscut, Klaus Iohannis le-a si vorbit celor prezenti la eveniment – printre ei premierul Tudose, presedintii celor doua Camere, Dragnea si Tariceanu, dar si ministrilor Apararii si Internelor, Patriarului Daniel si veteranilor, amintind, la un moment dat, de faptul ca Romania aloca, din acest an, 2 procente din Produsul Intern Brut “pentru cheltuieli militare”. “Am creat, asadar, premisele ca acest nivel de finantare sa se mentina pe o perspectiva de cel putin zece ani. Astfel, procesul de planificare strategica se poate baza pe un minimum de predictibilitate. Atrag insa atentia ca aceste fonduri trebuie folosite in cel mai eficient mod, iar Guvernul, conducerea Ministerului Apararii Nationale si conducerea Armatei Romaniei au obligatia de a-si asuma cu toata seriozitatea aceasta responsabilitate”, a tinut sa mentioneze liderul de la Cotroceni.