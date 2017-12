Seful Politiei Capitalei, precizari despre cele doua cazuri de la metrou, inclusiv despre apelul la 112

Seful Politiei Capitalei a oferit detalii cu privire la recentele cazuri de la metrou – de la Costin Georgian si de la Dristor 1.

Mai exact, Dragos Orlando Nicu si adjunctul sau de la conducerea Politiei Capitalei au iesit intr-o conferinta de presa, joi la amiaza, cu precizari despre cazul care a ingrozit un oras intreg.

Seful Politiei Capitalei a explicat, printre altele, ca din cele 22 de camere existente la statia Costin georgian, una singura a surprins agresiunea. “Toate aceste imagini sa nu credeti ca le avem in secunda doi, dam un enter. Totul dureaza, sa verificam in acea arhiva. (…) Acele imagini nu sunt ale Politiei, ci ale Metrorex-ului. (…) Dar sa cauti in 22 de camere sa fixezi locul in care s-a produs evenimentul, sa incerci sa obtii din imagini fizionomia acelei persoane sa nu credeti ca se face in 5 minute”, a mentionat Nicu.

“Nu am avut certitudinea din primul moment, din cele prezentate, ca este vorba despre o tentativa de omor. Dispeceratul Politiei Capitalei, in tot acest interval orar, nu a primit niciun apel 112 din care sa ni se sesizeze aspectele de la tentativa de omor (…) va pot spune doar la nivelul meu ca nu am primit un astfel de apel, bineinteles directionat dinspre STS catre mine”, a adaugat chestorul-sef.

sursa foto: Facebook/Politia Romana