Seful MAE a dezvaluit ce l-a intrebat secretarul de stat american

Doi dintre ministrii Cabinetului Tudose au fost in prima parte a acestei zile la Parlament, unde s-a dezbatut, in Comisia pentru Aparare din Senat, proiectul ce prevede achizitia de rachete Patriot pentru inzestrarea Armatei autohtone.

Este vorba despre social-democratul Mihai Fifor, ministrul Apararii, si despre Teodor Melescanu, seful Diplomatiei romane.

Ajuns in fata jurnalistilor, ministrul de Externe a admis, cu referire la recenta vizita neoficiala in Romania a secretarului de stat Tillerson, ca a fost intrebat despre situatia inregistrata zilele trecute, la aceeasi Comisie, cand – dupa cum se stie deja – s-a amanat luarea unei decizii, din cauza unor absente care au facut sa nu fie cvorum.

“M-a intrebat cum a fost cu cvorumul, saptamana trecuta, si i-am spus ca sunt probleme de cvorum, din cand in cand, in niciun caz nu se refera la subiectul in sine. Si Coalitia actuala de guvernare are o majoritate confortabila in Parlament (…) nici nu s-a pus problema de a bloca aceasta achizitie, este practic un lucru care e acceptat de toata lumea”, a sustinut, de la Parlament, seful MAE.

Demersul a primit, luni, unda verde si urmeaza sa fie supus votului plenului Senatului, inainte de a fi trimis la Camera Deputatilor.