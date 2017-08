Seful Jandarmeriei iese la pensie

Se anunta o schimbare la varful Jandarmeriei Romane.

UPDATE: Din directia Cotrocenilor s-a anuntat, in cursul dupa-amiezii de marti, ca printre decretele semnate de catre seful statului, in decursul zilei, se numara si cel privind “trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Andreiana Marin din Ministerul Afacerilor Interne, cu data de 15 august 2017”.

Pe fondul discutiilor privind pensiile din MAI, subiect abordat deunazi chiar in sedinta Coalitiei, miercuri s-a aflat despre intentia sefului Jandarmeriei Romane, generalul de brigada Marin Andreiana, de a parasi aceasta postura. Dar nu pentru vreo alta functie, ci pentru a iesi la pensie, din cate anunta Antena 3.

Andreiana are 54 de ani si se afla la conducerea Jandarmeriei de anul trecut.

sursa foto: jandarmeriaromana.ro