Seful IGPR anunta ca politistul ranit nu avea casca pe cap: colegul nostru este in stare foarte grava

Facand referire la cazul de la Suceava, unde un politist de la Actiuni Speciale a fost ranit la cap si la brat, dupa ce a fost atacat cu o sabie, Bogdan Despescu a anuntat faptul ca omul legii nu purta casca de protectie in momentul incidentului.

Seful Politiei Romane a confirmat ca agentul ranit a fost transferat la Iasi, fiind evaluat medical. “A ajuns cu bine la Iasi, avem mare incredere in echipa de specialisti de la Iasi (…) colegul nostru este in stare foarte grava”, a anuntat Despescu, in urma cu scurta vreme, intr-o declaratie de presa. Totodata, numarul 1 in cadrul IGPR a explicat faptul ca “trei dintre luptatori purtau casca de protectie, iar colegul agresat nu avea casca pe cap”, desi avea acest element asupra sa.

Politistul ranit lucreaza de 12 ani in Politie, provine dintr-o familie de politisti, este casatorit si are doua fetite, din cate a dezvaluit Despescu. Familia omului legii beneficiaza de consilierea unui psiholog.

Nu in ultimul rand, seful IGPR a anuntat ca ministrul de Interne e in drum spre Iasi si va merge, la randul sau, acolo.