Seful Fiscului, la masa discutiilor cu producatorii de tigari

Bogdan Nicolae Stan a discutat, miercuri, in cadrul unei intrevederi de lucru cu reprezentantii companiilor producatoare de tigari, din Romania.

Subiectul principal al dialogului l-a constituit aplicarea prevederilor Legii nr. 201/2016, privind stabilirea conditiilor pentru fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun si a produselor conexe.

Din cate au anuntat reprezentantii ANAF, seful Fiscului a adus in discutie faptul ca administratia fiscala si vamala, prin structurile de la nivel central, regional si local, va dispune actiuni specifice de informare si indrumare a cetatenilor si mediului de afaceri referitoare la necesitatea respectarii obligatiei de comercializare a tigaretelor si produselor din tutun care sunt produse in conformitate cu noile reglementari legale ce urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data de 20.05.2017.

In acelasi context, in perioada imediat urmatoare, vor fi dispuse actiuni specifice de verificare si control la nivel national, organizate de Directia Generala a Vamilor, cu sprijinul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, cu scopul de reducere a nivelului de contrabanda cu tigarete.

In continuarea actiunilor derulate de autoritatea vamala in cadrul operatiunilor SCUT 1 si SCUT 2, vor fi intensificate controalele vamale atat in birourile vamale aflate la frontiera comunitara, cat si in punctele de trecere a frontierei non comunitare. Totodata, vor fi efectuate actiuni punctuale de control in piete, targuri, oboare, la sediile operatorilor economici, cat si in locatiile unde exista date si informatii privind traficul ilicit cu produse din tutun prelucrat.

Aceasta intalnire face parte din masurile de imbunatatire a colaborarii dintre administratia fiscala si contribuabili, prevazute in Planul de masuri privind eficientizarea activitatii ANAF, agreat de Guvernul Romaniei.

