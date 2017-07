Seful Fiscului, dupa discutiile cu premierul: Nu mi s-a dat un ultimatum

Bogdan Stan a prezentat cateva concluzii ale celei mai recente intrevederi avute cu seful Guvernului, a doua in aceasta saptamana.

Presedintele ANAF a fost, deunazi, la Palatul Victoria, unde a discutat timp ce mai multe ore cu premierul Tudose si cu ministrul Finantelor, anuntand la finalul intrevederii ca s-a convenit ca in viitoarea sedinta a Executivului, cea de joi, Ministerul Finantelor, ANAF-ul si STS-ul “sa prezinte un memorandum privind crearea unui sistem de date informatice unice”. Va fi vorba despre un Centru national de informatii financiar-fiscale.

Totodata, Stan a anuntat ca vor fi intrevederi lunare cu premierul, “in vederea imbunatatirii si eficientizarii activitatii ANAF”. “Nu mi s-a dat un ultimatum, dupa cum v-am spus, urmeaza sa vam intalniri periodice cu dl prim-ministru pe aceasta tema”, a mentionat Stan, raspunzand unei intrebari cu privire la aplicarea masurilor menite sa duca la cresterea incasarilor la buget.

Nu in ultimul rand, seful Fiscului a mentionat ca s-a discutat bilantul ANAF pe 6 luni, in privita incasarilor la stat, dar si ca va face o analiza referitor la restructurarea Fiscului, pe care o va aduce in atentia prim-ministrului.