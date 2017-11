Seful CJ Iasi, urmarit penal pentru abuz in serviciu

Actualul numar 1 in cadrul Consiliului Judetean (CJ) Iasi a intrat in vizorul DNA.

Maricel Popa este urmarit penal pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, au decis procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului Teritorial Iasi.

In aceeasi cauza este cercetat, printre altii, si Daniel Ioan Achitei, in calitate de director al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor (D.J.A.D.P.) Iasi si consilier personal al presedintelui C.J. Iasi.

Procurorii sustin, in cazul de fata, ca incepand de anul trecut si inclusiv in 2017, seful CJ Iasi “a incalcat prevederile legale privind desfasurarea activitatilor de investitii si reabilitare a infrastructurii judetene, in sensul ca, direct sau prin intermediar, a sistat in mod abuziv trei contracte care aveau ca obiect intretinerea drumurilor judetene”.

