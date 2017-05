Seful ASF exclude o “crestere exploziva” a RCA

Misu Negritoiu a facut o serie de precizari in privinta RCA, in conditiile in care peste doar cateva zile expira perioada de sase luni in care tarifele au fost plafonate.

“Nu exclud o crestere graduala si diferentiata (…) se face si in regimul de tarife maximale. Eu (…) exclud absolut o crestere exploziva”, a mentionat, miercuri, seful Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Pe acelasi subiect, premierul spunea, deunazi, ca nu se va prelungi aceasta perioara de plafonare a RCA, pentru ca se asteapta Legea pe aceasta tema. “In cel mai scurt timp aceasta lege, care este discutata in Parlament, va fi si adoptata ca urmare a discutiilor pe care le-am avut cu liderii grupurilor parlamentare din Parlament, astfel incat sa clarificam lucrurile. Vreau sa ne respectam angajamentele pe care le-a luat in fata Comisiei Europene, vreau sa fim din acest punct de vedere cat se poate de clar. Nu exista aceasta posibilitate de explozie in perioada imediat urmatoare a RCA-ului”, a declarat Sorin Grindeanu, din Austria.

loading...