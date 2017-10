Sefii PNL au decis: suspendare pentru seful CJ Calarasi, dupa oprirea in trafic

Vasile Iliuta, vicepresedintele PNL Calarasi si, totodata numarul 1 in cadrul Consiliului Judetean (CJ) Calarasi, s-a ales cu o suspendare, la nivel politic, dupa recenta oprire in trafic.

Asadar, la doar cateva zile de cand un echipaj de politie din Calarasi l-a oprit, in drumul sau catre casa, fiind apoi acuzat ca ar fi “fugit” de oamenii legii, ulterior mai multe masini de politie oprindu-se in fata portii domiciliului sau, seful Consiliului Judetean Calarasi s-a ales cu o suspendare din functiile detinute in cadrul PNL. Decizia a fost luata in prima zi a acestei saptamani, in cadrul unei sedinte a Biroului Executiv al formatiunii.

“Nu mi s-a solicitat sa ii insotesc catre sectia de politie si nici testarea cu aparatul etilotest. Stirile aparute in presa nu corespund realitatii, fapt pentru care voi actiona in consecinta. Nu ma sustrag niciunui control indiferent de ce natura ar fi el, respect legea si sper ca oamenii sa inteleaga ca de 1 an si jumatate sunt tinta unei campanii de denigrare pentru simplul fapt ca deranjez anumite interese”, sustinea, recent, Iliuta, citat intr-un comunicat dat publicitatii vineri dinspre Consiliul Judetean Calarasi.