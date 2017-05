Sefii „CFR Marfa” bagati in cofa de DIICOT

Lovitura de proportii a DIICOT: 63 de perchezitii in Bucuresti si in noua judete, 40 de persoane duse la audieri in cazul unui tun dat de sefii CFR Marfa.

Primul nivel al grupului infractional organizat a fost constituit din conducerea executiva a societatii S.N.T.F. MARFA ”C.F.R. MARFA” S.A, compusa din directorul general Mihut Constantin Craciun (fost consilier al lui Dacian Ciolos), directorul operatiuni dezvoltare Daniel Ciobanu, directorul Departamentului Vanzari-Trafic Eugen Tudor, si a altor inalti responsabili din companie. Acestia au initiat vanzarea la Bursa de marfuri a celor 2450 de vagoane(pe roti) la pret de fier vechi, prin subevaluarea lor si obtinerea unui pret mai mic decat valoarea reala. Adica le-au vandut la pret de fier vechi (120 euro/tona de fier vechi) in loc sa-l dea la acelasi REMAT Calarasi la pretul de deseu fier vechi greu (175, 88 euro pe tona) si la pretul de deseu fier vechi special (respectiv otel, la 218,90 euro/ tona). Cele 2450 de vagoane supuse casarii insumeaza cantitatile de 35.002,12 tone de otel si 16.584,50 tone de fier vechi greu, diferentele de bani fiind semnificative. Probabil, vom afla cat de curand si care a fost parandaratul pentru o asemenea afacere. Mihut Constantin Craciun a fost numit in functia de director general al CFR Marfa in aprilie 2016 si a fost revocat in decembrie 2016. Din decembrie 2015 pana in aprilie 2016, Craciun a ocupat functia de consilier la cancelaria primului ministru Dacian Ciolos, pe probleme de economie si transport, pozitie din care a fost numit, in martie 2016, unul dintre cei patru administratori ai Portului Constanta.