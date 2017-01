Sefa DNA: Teza mea de doctorat este corecta. Subiectul e inchis

Daca despre afirmatiile fostului deputat Ghita in ceea ce o priveste a facut doar cateva referiri, insistand asupra faptului ca a facut mai multe sesizari – atat la CSM, cat si la CNA, in privinta acuzatiilor care au planat asupra tezei sale de doctorat a fost si mai categorica.

In sensul in care a transat intrebarea primita la iesirea din sediul Ministerului Justitiei in doar cateva cuvinte. “Teza mea de doctorat este corecta, ea a fost verificata de doua ori. Din punctul meu de vedere, subiectul este inchis”, a declarat sefa DNA.

Cu putine momente inainte, aceeasi Laura Kovesi declara, cu referire la afirmatiile facute de Sebastian Ghita – si prezentate in seria de inregistrari difuzate, pe durata mai multor zile, la Romania TV- urmatoarele lucruri: “nu comentez declaratiile unui inculpat fugar care are mai multe dosare (…) si nu doresc sa intru in dialog cu acesta”.

Va amintim faptul ca, recent, DNA a cerut Instantei Supreme emiterea unui mandat european de arestare, dar si darea in urmarire internationala a fostului ales al neamului. despre Sebastian Ghita nu se mai stie nimic din decembrie anul trecut.