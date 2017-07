Sefa DNA nu vine nici luni la Comisia parlamentara

Asteptata in jurul orei 11 la sedinta Comisiei parlamentare de ancheta privind prezidentialele din 2009, Laura Codruta Kovesi nu va veni la Parlament, aspect pe care l-a transmis prin intermediul unei scrisori.

In documentul cu pricina, sefa DNA le transmite senatorilor si deputatilor care fac parte din acest for si motivele pentru care a ales sa nu se prezinte nici de aceasta data in fata reprezentantilor Comisiei conduse, mai nou, de catre social-democrata Oana Florea.

Reprezentantii forului ii adresasera Laurei Kovesi o a treia invitatie de a veni la Parlament, pentru a raspunde intrebarilor comisiei.