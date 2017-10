Sefa DNA a vorbit despre dosarul Gigina: cand ar putea fi solutionat

Cauza in care se ancheteaza decesul tanarul politist de la Rutiera ar putea fi solutionata in urmatoarele luni, respectiv pana la finele anului.

Cel putin asta rezulta din spusele sefei DNA, institutia ai carei procurori fac investigatia in cazul mortii lui Bogdan Gigina. “Suntem in curs de finalizare (…) cu siguranta, pana la sfarsitul acestui an, dosarul va fi solutionat”, a declarat Laura Kovesi intr-un interviu acordat in redactia Vice Romania, in cadrul proiectului Once upon a time in Romania.

Ancheta a fost demarata dupa ce politistul care deschidea coloana oficiala a fostului vicepremier Oprea, in 2015, pe o seara ploioasa, a cazut cu motocicleta intr-o groapa, de o strada din Capitala. Din nefericire, Bogdan a pierit, la doar 28 de ani. Recent, mai exact pe 20 octombrie, familia si colegii au comemorat doi ani de a tragedie.