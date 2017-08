Sefa diplomatiei europene, sultana selfieurilor

Presa si retelele sociale iraniene i-au criticat dur pe parlamentari acuzandu-i sa s-au acoperit de ridicol dupa ce s-au imbulzit, ca dupa un star de cinema, sa-si faca selfie cu Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini.

Federica Mogherini a asistat sambata la prestarea juramantului presedintelui iranian Hassan Rohani, in Parlamentul tarii. Moment in care grupuri de deputati iranieni au dat navala, inghesuindu-se sa faca selfies cu ministrul de Externe al UE. Cu un val islamic pe cap, doamna Mogherini a fost initial surprinsa dar apoi s-a resemnat zambind, protocolul nepermitandu-i sa paraseasca sala. ”Dragi deputati, va multumim ca ati rusinat 80 de milioane de persoane” (referinta la populatia Iranului) au comentat internautii. Unii i-au asociat pe parlamentarii care agitau telefoanele langa Federica Mogherini cu cei sapte pitici fermecati de Alba ca Zapada. Sau au comparat scena cu cea din filmul Malena, unde un grup de barbati se reped sa aprinda tigara personajului interpretat de Monica Belluci. ”Selfi-urile umilintei”, cu comentat altii. Acest episod ”arata lipsa bunei cuviinte in aceasta tara”, s-a indignat cotidianul reformator Ghanoon, intr-un editorial. De partea sa, cotidianul ultraconservator ”Kayhan” a deplans faptul ca ”cei care ar trebui sa apere interesele natiunii contra inamicilor au stat la coada pentru a-si face fotografii de-o maniera umilitoare”. Unii deputati s-au scuzat pentru lipsa de tact. Federica Mogherini nu a facut nici un comentariu.