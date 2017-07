Sefa de achizitii de la Spitalul “Obregia”, retinuta de procurori

Reprezentantii DNA au anuntat, marti dimineata, luarea unei masuri preventive in cazul unei angajate a Spitalului de Psihiatrie “Dr. Obregia”.

Mai exact, se face public faptul ca Elena Faur a fost retinuta pentru 24 de ore, inca de luni. Femeia, care la data presupusei fapte era sef al Serviciului Achizitii din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, este suspectata de “abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata”.

Reprezentanta unitatii emdicale aflate in sectorul 4 urmeaza sa fie dusa, in cursul zilei de marti, in fata magistratilor de la Tribunalul Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile

Iata ce mentioneaza procurorii in privinta suspiciunilor din cazul de fata:

“In perioada octombrie 2012 – decembrie 2016, inculpata Faur Elena, in calitate de sef al Serviciului Achizitii din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, si-a indeplinit in mod defectuos, prin incalcarea legislatiei primare, atributiile de serviciu ce ii reveneau in domeniul achizitiilor publice, (cu privire la cercetarea pietei pentru obtinerea celei mai bune oferte, negocierea conditiilor comerciale cu furnizorii, etc.).

Concret, inculpata Faur Elena a atribuit contractele de achizitie lucrari sau produse doar unor societati „agreate” desi preturile practicate de acestea erau mult mai mari decat cele practicate de alti operatori economici. In acest sens, este de mentionat faptul ca in urma compararii preturilor cu care produsele au fost comercializate catre spital, cu preturile la care aceste societati au achizitionat, ele insele, produsele, a rezultat o supraevaluare a acestora cu 200% pana la 1.100%.

Prin aceste demersuri a fost produs unitatii medicale un prejudiciu de 2.994.608,69 lei, ce constituie totodata un folos necuvenit pentru firmele beneficiare al contractelor”.