Sefa de achizitii de la “Obregia”, sub control judiciar

Desi procurorii anticoruptie au propus in cazul sau arestul preventiv, instanta a decis plasarea sa sub o masura mai blanda: controlul judiciar.

Retinuta luni de DNA, fiind banuita de abuz in serviciu in forma continuata, sefa Serviciului de Achizitii de la Spitalul de PSihiatrie “Dr. Obregia” din Capitala a fost prezentata Tribunalului Bucuresti. Magistratii TB au respins, insa, varianta arestului preventiv pe durata a 30 de zile, dispunand plasarea Elenei Ene sub control judiciar.

Decizia nu este una definitiva, ambele parti avand la dispozitie optiunea contestarii ei.

Deunazi, procurorii DNA anuntau, intr-un comunicat, faptul ca “inculpata Faur Elena a atribuit contractele de achizitie lucrari sau produse doar unor societati „agreate” desi preturile practicate de acestea erau mult mai mari decat cele practicate de alti operatori economici. In acest sens, este de mentionat faptul ca in urma compararii preturilor cu care produsele au fost comercializate catre spital, cu preturile la care aceste societati au achizitionat, ele insele, produsele, a rezultat o supraevaluare a acestora cu 200% pana la 1.100%”.

