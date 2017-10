Sedinta importanta. Procurorul general: Zic sa avem deplina incredere in CSM

Pana sa ajunga in cladirea CSM-ului, unde se va desfasura in orele urmatoare, o sedinta importanta – cea in care se analizeaza raportul intocmit dupa controlul facut de echipa IJ, in vara, la Directia Nationala Anticoruptie, procurorul general Lazar a facut cateva declaratii in fata presei.

“Zic sa avem deplina incredere in CSM, sa nu uitam ca este garantul independentei Justitiei. Nu poate sti cineva, altcineva mai bine decat CSM cum sa stabileasca un adevar si cum sa apere Justitia, o justitie independenta”, a subliniat seful Ministerului Justitiei.

Intrebat, concret, daca in calitatea sa de procuror general e multumit de activitatea conducerii DNA, Lazar a raspuns convins: “da”.

Dupa ce se va analiza acest raport, reprezentantii Sectiei de procurori de la CSM vor da un aviz consultativ.