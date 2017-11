Sedinta CSAT, saptamana viitoare

Klaus Iohannis urmeaza sa conduca saptamana viitoare o noua sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, la care sunt asteptati premierul si ministrii care fac parte din acest for.

Din cate s-a anuntat dinspre Cotroceni in cursul zilei de joi, noua sedinta a CSAT-ului va avea loc martea viitoare, incepand cu ora 12, iar pe ordinea de zi se afla, printre altele, “planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2018”, “stadiul indeplinirii Planului de actiune pentru implementarea deciziilor Summitului NATO de la Varsovia”, dar si raportul privind masurile adoptate de responsabilii autohtoni “in vederea punerii in aplicare a regimurilor de sanctiuni instituite pe plan international (octombrie 2016 – septembrie 2017)”, din cate se mentioneaza in comunicatul Presedintiei.