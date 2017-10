Sedinta cruciala. Madridul se pregateste sa declanseze suspendarea autonomiei Cataloniei

In cursul zilei de sambata urmeaza sa aiba loc o sedinta extrem de importanta a Executivului de la Madrid, condus de Mariano Rajoy.

Si spunem asta in conditiile in care joi s-a aflat ca Spania se pregateste sa demareze demersurile privind suspendarea autonomiei Cataloniei, si anume activarea articolului 155 din Constitutie, in conditiile in care liderul regiunii ameninta cu declararea independentei, in cazul in care Executivul spaniol refuza dialogul, anunta presa internationala.