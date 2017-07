Secureanu se da baiat bun

Fostul director al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, a recunoscut, ieri, in fata magistratilor Curtii de Apel Bucuresti acuzatiile procurorilor, precizand ca este dispus sa acopere prejudiciul, ca semn de buna credinta.

“Va aduc la cunostinta ca regret si recunosc faptele care mi se imputa. La ultima intalnire cu procurorii, am recunoscut absolut toate acuzatiile. Am recunoscut absolut tot ce mi s-a adus la cunostinta, fapte pe care le regret. Problemele de sanatate sunt agravate, am probleme pulmonare, iar programarile sunt ingreunate in arest, greutati care au dus la amanarea tratamentului pe care trebuia sa il fac. Am o lucrare de stomatologie care a ramas neterminata, ar putea crea o stare septicemica”, a declarat Florin Secureanu in fata judecatorilor. Fostul director al Spitalului Malaxa a mai precizat ca impactul media a fost mult exagerat in cazul sau. “De asemenea, doresc sa acopar din prejudiciu. Unul dintre vecini ar vrea sa cumpere un imobil de sub sechestru, in conditiile trecute de domnii procurori. As dori sa imi demonstrez astfel buna credinta fata de faptele comise “, a mai spus Secureanu. Pe 10 decembrie 2016, fostul manager al Spitalului Malaxa a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca in perioada 2009-2016 “a pus in aplicare o schema prin care sustragea repetat (aproape zilnic) sume de bani din casieria spitalului”, prejudiciul fiind de aproape doua milioane lei.