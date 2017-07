Secureanu, in arest la domiciliu

Dupa aproape sapte luni de arest preventiv, Florin Secureanu va fi cercetat sub o masura mai blanda, respectiv in regim de arest in propria locuinta.

Fostul manager al Spitalului “Malaxa” a formulat, prin intermediul apararii sale legale, o cerere de schimbare a masurii luate in urma cu sapte luni cu cea a arestului la domiciliu. Iar miercuri s-a aflat ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti au fost de acord cu aceasta solicitare, respingand contestatia DNA fata de decizia luata in prima instanta, de Tribunalul Bucuresti.

Hotararea CAB este una definitiva, astfel ca Secureanu isi va petrece urmatoarele 30 de zile in arest la domiciliu, masura luata in dosarul in care DNA l-a trimis in judecata acuzandu-l de luare de mita si delapidare.