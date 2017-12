Sectie speciala pentru anchetarea magistratilor. Sefa CSM: nu este necesara

Reactionand pe marginea adoptarii, deunazi, in cadrul Comisiei speciale de la Parlament, a infiintarii unei sectii speciale de investigare a unor infractiuni din Justitie, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a amintit, vineri, ca forul pe care il conduce a dat aviz negativ in aceasta cauza.

Sefa CSM a trecut in revista aspectele care ii fac pe reprezentantii Consiliului sa nu sustina infiintarea unei sectii speciale pentru anchetarea procurorilor si a judecatorilor. “Plenul CSM a exprimat un aviz negativ si cu privire la acest aspect (…) A fost solid motivat (…) Aceasta sectie, din punctul nostru de vedere, nu este necesara, nu justifica sub nicio forma infiintarea ei si mai ales in modalitatea in care a fost discutata si in cele din urma adoptata. Exista o reglementare in vigoare, nu s-a motivat consistent aceasta propunere si cu atat mai putin nu suntem de acord cu adoptarea acestui text de lege”, a detaliat Mariana Ghena.