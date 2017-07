Secretele Suediei, pe mainile romanilor!

Guvernul suedez ar putea primi o motiune de cenzura, dupa ce presa a dezvaluit ca date confidentiale, informatii clasificate ale fortelor armate si politiei au ajuns la progamatori romani si cehi.

Chiar daca a fost avertizata de Serviciile de Securitate, Agentia Suedeza de Transport a externalizat, cum doi ani, serviciile sale de IT companiei IBM, care la randul sau a subcontractat unor furnizori din Romania si Cehia, o bresa de securitate care ar putea duce la dezvaluirea identitatii unor genti secreti. Publicatiile TT, Expressen si Svenska Dagbladet au scris ca mai multe partide din Parlamentul suedez – Moderatii, Partidul de Centru si Partidul de Stanga – iau in calcul posibilitatea de a cere o motiune de cenzura vizand ministrii implicati in scandal. “Guvernul incearca sa protejeze informatii sensibile si sa minimalizeze daunele produse de un acord de subcontractare in domeniul IT-ului ce ar putea sa fi expus date clasificate unor puteri straine”, a declarat premierul suedez Stefan Lofven, care a anuntat deja o ancheta. Lofven a catalogat evenimentul ca fiind unul grav si a subliniat angajamentul Guvernului de a asigura suedezilor siguranta ca “datele lor personale si alte informatii sensibile sunt manevrate in mod corect”. Maria Agren, directorul general al agentiei de transport, a fost inlocuita si amendata, insa nu se stie ce rol au jucat in acest scandal ministrul Infrastructurii, Anna Johansson, ministrul pentru Afaceri Interne, Anders Ygeman, si ministrul Apararii, Peter Hultqvist, mai ales ca demnitarii cunosteau problema inca din 2016.