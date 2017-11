Secretar de stat in Ministerul Transporturilor, retinut de DNA

Intrat in vizorul procurorilor anticoruptie de la Brasov, Ninel Cercel, secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, a fost retinut, vineri, pentru santaj. Cazul are legatura, spun anchetatorii, cu incidentul aparut, la finele lunii trecute, la trenul ce transporta azotat de amoniu.

Reprezentantii DNA au mai transmis ca secretarul de stat urmeaza sa fie dus in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Cei care vor decide daca se impune sau nu o astfel de masura sunt magistratii Tribunalului Brasov.

Redam in cele ce urmeaza, integral, detaliile oferite de DNA, intr-un comunicat remis in cazul de fata:

“In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

La data de 31.10.2017, in statia Comarnic, jud. Prahova, aflata in raza teritoriala a sucursalei Bucuresti din cadrul CFR Marfa SA, s-a constatat un inceput de incendiu la un tren de marfa care transporta ingrasamant – azotat de amoniu de la societatea AZO MURES SA.

In aceste conditii, conducerea C.F.R. a luat masurile necesare astfel ca trenul sa fie fost scos in afara garii, populatia si infrastructura feroviara nefiind puse in pericol. Ulterior, trenul si-a continuat deplasarea spre destinatia finala Ploiesti Triaj, iar conducerea Ministerului Transporturilor si cea a companiei CFR Marfa SA nu au tratat incidentul ca pe un eveniment grav.

In contextul acestui incident, incepand cu data de 01.11.2017, inculpatul CERCEL NINEL, profitand de functia de secretar de stat, i-a solicitat direct sau prin intermediari, partii vatamate, in mod imperativ sa-si dea demisia din functia de manager al CZM Brasov, caci in caz contrar va fi demis, chiar daca incidentul nu s-a produs pe raza sa teritoriala de responsabilitate.

Varianta oferita de inculpat partii vatamate in schimbul demisiei a fost ca va fi absolvit de orice raspundere disciplinara, va avea in continuare un post de consilier pe care inculpatul il va infiinta special si la Brasov, promitandu-i totodata ca ulterior, in cadrul reorganizarii CFR Marfa, il va sustine in fata ministrului pentru a fi numit sef de regionala.

Partea vatamata nu a acceptat conditiile inculpatului, astfel incat mijloacele de constrangere folosite de inculpat au fost amenintarea cu ,,controale,, in urma carora va fi demis.

Aceste mijloace de constrangere au fost puse in practica, deoarece chiar din data de 03.11.2017, inculpatul a trimis la Brasov doua echipe de control, iar in aceeasi zi persoana vatamata a fost notificata ca la data de 06.11.2017 este convocata la Bucuresti, intrucat face obiectul unei cercetari disciplinare.

Scopul urmarit de inculpat prin actiunile indreptate impotriva partii vatamate pentru a-l indeparta din functia de manager al CZM Brasov l-a constituit obtinerea unui folos patrimonial de catre societati private de transport care sa beneficieze, in detrimentul CFR Marfa, de contractul avut de aceasta societate cu AZO MURES SA. Aceasta, deoarece persoana vatamata s-a opus constant ca alte societati private sa preia activitati din contractul CFR Marfa, in detrimentul acestei societati.”