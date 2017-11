Sechestru pe avere. Precizarile DNA, pe fondul prezentei lui Dragnea la DNA

N-a trecut multa vreme de cand Liviu Dragnea parasea sediul DNA-ului, in fata caruia se aflau nu doar foarte multi ziaristi, ci si zeci de sustinatori si contestatari, pana cand din directia institutiei s-au facut precizari oficiale cu privire la masura sechestrului asigurator impusa in cazul mai multor persoane cercetate in dosarul “Tel Drum”, cum e cunoscut opiniei publice.

Pe langa actualul presedinte al Camerei Deputatilor si, totodata, liderul PSD, o masura similara s-a luat in cazul altor patru persoane vizate de suspiciuni in aceeasi cauza. In cazul lui Dragnea, din comunicatul DNA reiese ca s-a decis “sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34 lei”.

Redam in cele ce urmeaza, integral, precizarile DNA-ului in cazul de fata:

“In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 1056 din 13 noiembrie 2017, privind suspiciunea constituirii unui grup infractional organizat in vederea obtinerii frauduloase a unor sume de bani prin contracte finantate cu bani publici, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, in conformitate cu art. 249 C. proc. pen. si art. 20 din Legea 78/2000, au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de urmatorii suspecti:

DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, presedintele al Consiliului Judetean Teleorman la data faptelor – sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34 lei asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, actiunilor si partilor sociale detinute de acesta in cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum si asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu, de catre terte persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie,

NEDA FLOREA, reprezentant al SC Tel Drum SA – sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 31.343.799,19 lei asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, asupra sumelor de bani existente in conturile bancare detinute, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de catre terte persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de dividende,

BATAUS MUGUR, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman la data faptelor – sechestru asigurator pana la concurenta sumei de 127.547.366,34 lei asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, asupra actiunilor si partilor sociale detinute de acesta in cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani existente in conturile bancare, asupra sumelor de bani datorate acestuia de catre terte persoane,

PIPEREA VICTOR, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, la data faptelor – sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 63.999.908,88 lei asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, actiunilor si partilor sociale detinute de acesta, asupra sumelor de bani existente in conturile bancare detinute de acesta, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu, de catre terte persoane,

PREDESCU MARIN, functionar in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, la data faptelor – sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 32.203.658,27 lei, asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, actiunilor si partilor sociale detinute de acesta, asupra sumelor de bani existente in conturile bancare detinute de acesta, asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu, de catre terte persoane.

Aceste masuri asiguratorii au fost dispuse de procurorii anticoruptie, in vederea recuperarii prejudiciilor si prin raportare la infractiunile retinute in sarcina suspectilor mentionati, in functie de participarea fiecaruia la infractiunile de care sunt suspectati.

Prejudiciul estimat in cauza, pana in acest moment, ca urmare a savarsirii infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (2 infractiuni) si abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite (2 infractiuni) este de 127.547.366,34 lei, fiind compus din:

– suma de 32.203.658,27 lei (echivalentul a 6.930.138 euro) reprezentand prejudiciul stabilit in cazul infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene cu privire la proiectul de reabilitare a DJ 506,

– suma de 63.999.908,88 lei (echivalentul a 13.772.603 euro) reprezentand prejudiciul stabilit in cazul infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene cu privire la proiectul de reabilitare a DJ 701,

– suma de 5.742.872,19 lei reprezentand prejudiciul stabilit in cazul infractiunii de abuz in serviciu cu privire la atribuirea contractului de lucrari in cazul DJ 506,

– suma de 25.600.927 lei reprezentand prejudiciul stabilit in cazul infractiunii de abuz in serviciu cu privire la atribuirea contractului de lucrari in cazul DJ 701.

Pana in acest moment, nici autoritatea de management (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene) nu s-a constituit parte civila cu privire la sumele ce ar fi fost obtinute nelegal din fonduri europene de peste 20 milioane euro), nici Consiliul judetean Teleorman nu s-a constituit parte civila cu privire la prejudiciul ce ar fi fost produs prin infractiunile de abuz in serviciu ( peste 31 milioane lei).

La data de 21 noiembrie 2017, suspectilor li s-a adus la cunostinta continutul ordonantei privind dispunerea masurilor asiguratorii, in conformitate cu dispozitiile CPP.

Facem precizarea ca efectuarea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.”