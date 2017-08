Sebastian Cucos, noul sef al Jandarmeriei Romane

Jandarmeria Romana are un nou lider, in persoana lui Sebastian Cucos, un colonel foarte apreciat in randul colegilor de breasla, dar si premiat – atat la nivel national, cat si in afara tarii.

Locul lasat liber de generalul Marin Andreiana, care a ales sa iasa la pensie, este preluat, asadar de catre colonelul Sebastian Gheorghe Cucos. Acesta are 43 de ani si in CV-ul sau se regasesc, printre altele, patru misiuni internationale si un parcurs de la postura de comandant de pluton la cea de companie si apoi de detasament, inclusiv a detasamentului roman din Kosovo.

Decizia de a-l imputernici pe Cucos, timp de sase luni, la conducerea Jandarmeriei Romane, a fost luata de catre ministrul de Interne, Carmen Dan.

sursa foto: Facebook/Jandarmeria Romana