Se va interzice fumatul in filme

Ministrul francez al sanatatii, Agnes Buzyn, vrea sa interzica actorilor sa fumeze, desi peste trei sferturi dintre peliculele produse in Franta infatiseaza fumatori. Aura romantica pe care fumatul o are in cinematografia franceza(Jean Gabin, Alain Delon sau Jean-Paul Belmondo, cu inseparabilele tigari Gauloise) ar putea deveni o amintire.

In planul sau de a „denormaliza”(?) fumatul, un viciu care provoaca moartea a 75.000 de oameni pe an in Franta, ministrul Buzyn a anuntat ca va purta discutii cu ministrul francez al culturii, dar cu regizori si scenaristi, pentru a-i determina sa renunte la reprezentarea fumatului pe marile ecrane. Dupa ce a anuntat, in luna iulie, ca pretul tigarilor va creste de la 6,50 de euro pe pachet la 10 euro in urmatorii trei ani, Agnes Buzyn spune acum ca “publicitatea care indeamna oamenii sa se lase de fumat nu este eficienta”. In acelasi registru, Organizatia Mondiala a Sanatatii a indemnat autoritatile guvernamentale sa eticheteze filmele in care se fumeaza cu ”interzis minorilor”, in incercarea de a-i impiedica pe copii si adolescenti sa se apuce de fumat. Desi politicienii francezi sunt destul de batosi in legatura cu Brexitul, taman Marea Britanie este luata ca exemplu de catre ministrul Buzyn, tara in care rata fumatului a scazut de la 30 la 20 de procente, dar nu din cauza filmelor ci politicilor guvernului de crestere a pretului tigarilor. Greu de spus cum interzicerea fumatului in filme va imputina numarul de fumatori in Franta, estimat de OMS cu 50% mai mare decat cel din Marea Britanie, masura pare mai degraba un(alt) pretext pentru scumpirea tigarilor.