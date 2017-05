Se scumpesc iar tigarile!

Ministerul de Finante pregateste (inca) o lovitura pentru fumatori: incepand cu vara acestui an pachetele de tigari se vor scumpi in urmatorii patru ani, pe motivul cresterii veniturilor bugetare.

Dupa majorarea cu 1% a accizelor la tigarete de la 1 iunie, ne putem astepta ca un pachet de tigari sa se scumpeasca cu 10 bani. Asta in prima faza, pentru ca MF vrea sa majoreze accizele si in anii urmatori, cu un ritm de 2% anual, ajungand ca in 2021 acciza sa ajunga la 476,2 lei pe mia de tigarete (in prezent, 435,5/1000 tigarete). Potrivit unor specialisti din Finante, accizele vor creste cu 2% de la 1 ianuarie 2018 si in cazul altor produse din tutun, inclusiv pentru rezervele lichide pentru tigarile electronice. Ce spun producatorii? Dupa publicarea in Monitorul Oficial, fiecare producator isi va anunta noile preturi, urmand procedura legala”, a declarat, Gilda Lazar, director de comunicare al JTI Romania. Guvernul se asteapta sa incaseze 90 de milioane de lei de pe urma acestei majorari, dar uita de o problema: pachetele de tigari cu vechile avertismente pentru sanatate, care trebuie sa fie retrase de pe piata din 20 mai. Cum nici nu poate fi vorba de asa ceva, pentru ca legislatia romaneasca nu adoptat la timp aceasta Directiva UE, comerciantii care detin destule stocuri de pachete „vechi” pot cere companiilor inlocuirea lor, insa acestea ar putea, la randul lor, sa solicite Ministerului de Finante restituirea accizei, platita deja in avans.

loading...