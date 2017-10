Se reintorc „regii asfaltului”!

In continuare, Romania nu are autostrazi, dar companiile detinute de cunoscutii oameni de afaceri care au facut averi de sute de milioane de euro din asfalt sunt pregatite sa dea din nou lovitura.

Asta pentru ca din 24 de oferte depuse pentru santierele Centurilor de Nord si Sud ale Capitalei, zece apartin unor firme romanesti, multe dintre acestea fiind detinute de fostii „regi ai asfaltului”. Erbasu SA, compania omulului de afaceri Cristian Erbasu, are 667 de angajati si a realizat in 2016 o cifra de afaceri de 380,2 milioane de lei, si in candidaturile sale este asociata cu Vahostav SK A.S. (Turcia) si Trameco SA. Ultima este o firma oradeana membra a Grupului Selina, are 58 de angajati si a realizat in 2016 o cifra de afaceri de 55,3 milioane de lei. Un alt fost rege al asfaltului este Dorinel Umbrarescu, firma Spedition UMB, are 44 de angajati si a realizat in 2016 o cifra de afaceri de 140,8 milioane de lei. Umbrarescu mai controleaza Tehnostrade SRL: 947 de angajati si o cifra de afaceri de 206 milioane de lei in 2016. Societatea de Constructii Napoca SA este controlata de omul de afaceri Ioan Bene, are 207 angajati si a realizat in 2016 o cifra de afaceri de 76,5 milioane de lei. Euro Construct Trading 98 SRL este detinuta de omul de afaceri Dan Besciu(901 angajati, 256,5 milioane de lei in 2016). Compania bucuresteana Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA este detinuta de Florea Diaconu, are 506 angajati si a realizat in 2016 o cifra de afaceri de 378,5 milioane de lei. Contractele de proiectare si executie licitate pentru Autostrada de Centura Bucuresti( aproximativ 51 de kilometri!) au o valoare insumata de 2,67 miliarde de lei, fara TVA.