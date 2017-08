Se pune de-un Schengen militar

“Europa are nevoie de un spatiu Schengen militar”, crede generalul Ben Hodges, comandantul trupelor americane din Europa, care sustine ca astfel s-ar scurta timpul de reactie in cazul unei crize de securitate in spatiul euroatlantic.

Generalul Ben Hodges se pregateste sa treaca in rezerva din aceasta toamna, dar experienta dobandita in aceasta perioada de tensiuni intre NATO si Rusia il face sa avanseze aceasta ambitioasa idee. Hodges a lansat ideea chiar in timpul derularii exercitiului Saber Guardian de luna aceasta, desfasurat si pe teritoriul Romaniei.

“Exercitiul ne-a ajutat sa ne coordonam timpii de reactie, astfel incat sa inaintam cu trupele din Europa catre regiunea Marii Negre, dar a aratat si anumite deficiente in ceea ce priveste libertatea de miscare a fortelor militare”, a apreciat generalul american. “Avem nevoie mai mult decat oricand de o zona Schengen din punct de vedere militar, una care sa ne permita sa miscam un convoi militar la fel de repede pe cat se misca refugiatii care intra in Europa”, a mai comentat comandantul trupelor SUA din Europa. Hodges este de parere ca o miscare mai rapida a trupelor NATO in interiorul Europei ar putea duce la contracararea unor amenintari inca din faza incipienta. Din luna ianuarie a acestui an, trupele aliate au inceput un program de rotire a fortelor militare in flancul estic al spatiului european, ca raspuns la manifestarile tot mai agresive ale Rusiei in regiune.