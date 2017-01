Se pregateste Legea preventiei – ce schimbari aduce si cand ar urma sa fie adoptata

In timp ce agentii comerciali asteapta eliminarea controversatului Formular 088, contribuabilii afla ca sunt mari sanse ca, in perioada urmatoare, sa fie definitivata Legea preventiei. Un proiect legislativ care sustine ideea de educare, sa-i spunem asa, a contribuabilului, in cazul caruia se constata ca a savarsit o contraventie, si nu de sanctionare automata, de la prima abatere.

Principiile continute de proiectul legii au fost deja prezentate in sedinta de Guvern de joi. Un anunt in acest sens a fost facut, seara trecuta, de catre ministrul pentru Mediul de Afaceri. Florin Jianu a facut public, pe Facebook, faptul ca principiile legii urmeaza sa fie dezbatute si definitivate, astfel incat pe 23 februarie ar urma sa fie deja adoptata intr-o sedinta de guvern, pentru ca apoi sa parcurga drumul catre Legislativ.

Ideea unei astfel de legi se bazeaza pe schimbarea procedurii valabile la momentul de fata, si anume sa nu se mai amendeze direct contribuabilul care a gresit, ci sa i se dea acestuia un termen in care sa incerce sa remedieze neregulile constatate. Pe scurt, un agent economic nu va mai fi sanctionat de la prima constatare a unei abateri – a se citi contraventie, ci agentul constatator va intocmi un proces verbal in care se vor trece neregulile, din cate se mentioneaza intr-un comunicat al institutiei conduse de Jianu. Apoi agentul in cauza ”va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum si termenul de conformare pentru fiecare fapta”, cu mentiunea ca acest termen nu poate fi mai scurt de 7 zile lucratoare. Abia apoi se poate face un nou control, iar daca se ajunge la concluzia ca nu au fost respectate obligatiile trecute in planul de conformare in limita de timp stabilita, se pot aplica sanctiunile legale.

E important de mentionat ca o astfel de lege nu se aplica in cazul muncii ”la negru”.

sursa foto: Facebook

