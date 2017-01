Se mareste Armata

Legea privind Statutul rezervistilor voluntari a intrat in vigoare la 01 ianuarie 2017, iar normele de aplicare a legii urmand sa fie emise in termen de cel mult 90 de zile.

Ministerul Apararii Nationale (MApN) va incheia contracte cu aproximativ 2.900 de rezervisti voluntari. Normele metodologice de aplicare a Legii privind Statutul rezervistilor voluntari sunt in curs de finalizare si vor intra in vigoare in primul trimestru din anul 2017, MApN urmand sa incheie contracte cu aproximativ 2.900 de rezervisti voluntari, din care circa 2.300 de soldati si gradati, 400 de subofiteri si maistri militari si 200 de ofiteri. MApN anunta ca in acest moment nu se pune problema reluarii stagiului militar obligatoriu si ca voluntarii rezervisti urmeaza sa primeasca, pe toata perioada in care vor beneficia de acest statut, 10 la suta din salariul de baza. Articolul 5 din Legea 270/2015 cu privire la Statutul rezervistilor voluntari prevede ca acestia vor fi declarati in continuare in sistemul public de pensii, de asigurari sociale de sanatate si in sistemul asigurarilor de somaj pentru perioadele in care participa la instruire si in misiuni si vor beneficia de drepturi salariale prevazute pentru personalul militar activ, prime de fidelitate, masuri de protectie sociala, asistenta medicala, recuperare dupa participarea la misiuni, drepturi de echipare si de hrana, pensii si despagubiri in caz de invaliditate, cursuri gratuite si decontarea deplasarilor in afara garnizoanei de resedinta pe timpul chemarii de catre unitatile militare.